Asiens Börsen überwiegend im Plus -- Darum setzt ein Investor bei E-Autos lieber auf BMW als auf Tesla -- Politische Unsicherheit verdirbt Appetit auf Großübernahmen

Zwar konnte sich der Euro am Donnerstag wieder erholen, dennoch notiert die Gemeinschaftswährung auf vergleichweise niedrigem Niveau. Experten blicken nun gespannt auf den DAX-Verlauf in den kommenden Handelstagen, möglich wäre, dass eine Herbstrally die Märkte beflügelt.

Der DAX startete im Plus und tendierte im Sitzungsverlauf auf höherem Niveau seitwärts. Zur Schlussglocke wies er einen Aufschlag von 0,37 Prozent auf 12.704,65 Zähler aus. Auch der TecDAX verbuchte Gewinne: Er schloss 0,80 Prozent fester bei 2.420,24 Punkten. Dabei markierte der Index der Technologiewerte heute bei 2.421,55 Punkten den höchsten Stand seit Ablösung des Nemax in 2003.

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Donnerstag in der Gewinnzone.

Die europäischen Börsen wiesen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.

Der EuroSTOXX 50 startete zwar auf dem Vortagesniveau in den Handel, konnte zwischenzeitlich jedoch deutlich zulegen. Zur Schlussglocke lag er 0,24 Prozent im Plus und ging auf 3.563,64 Punkten in den Feierabend.

Positive Impulse kamen von den amerikanischen Märkten. Hier trug vor allem die hohe Erwartung an die von Präsident Trump angekündigten Steuerpläne zu der guten Stimmung am Markt bei.

