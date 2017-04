€uro am Sonntag

Dividenden-Giganten: Wo 15 Prozent Rendite winken!

Weshalb es clever ist, auf hohe Ausschüttungen zu achten. Welche Dividendenfonds für Anleger auf Dauer die ­besten Ergebnisse ­abliefern. ­Worauf Investoren bei der Auswahl achten müssen.

Nachgehakt bei... Rudolf Rizzolli

Der Sixt-Leasing-Chef sagt, warum er die Peugeot-Händler attackiert.

Auf der Zielgeraden zum Élysée

Frankreich wählt und zwei der ­aussichtsreichsten Kandidaten wollen raus aus Euro und EU. Wie wahrscheinlich der Worst Case ist.

Wankend in die Zukunft

Die Türkei hat abgestimmt. Wieso das Ergebnis kurzfristig gut, aber langfristig schlecht für die ­Wirtschaft des Landes ist.

XS statt XL

Modefirmen wollen abspecken, um die Krise zu überwinden. Gute Zeiten für Schnäppchenjäger.

Eisgekühlt

Brause-Aktien wie Coca-Cola und PepsiCo sind derzeit wenig prickelnd. Doch die ­Firmen arbeiten daran, dass das große Kribbeln zurückkehrt.

VW-Aktie im Brennpunkt

Volkswagen überrascht die Börse mit guten Geschäftszahlen. Die weiteren Aussichten.

Viel Futter fürs Wachstum

Weshalb Mutige bei Zooplus zum Hebelpapier greifen.

Eine Immobilie ist kein Start-up

Schwarmfinanzierung ist in Mode. Doch bei Laufzeiten und Risiken gibt es große ­Unterschiede.

Verschenktes Vermögen

Vermögenswirksame Leistungen lassen viele links liegen. Dabei können aus ein paar Euro im Monat über die Jahre fünfstellige Summen werden.



