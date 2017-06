€uro am Sonntag

Themenauswahl

Qualitäts-Aktien: Die Chance auf 15 Prozent und mehr!

Diese Dividendenwerte bringen hohe Gewinne und schonen Ihre Nerven: Zehn Top-Qualitätsaktien aus Europa - einzeln oder im Paket.

Unter Geiern

Ex-Banker Bradley Birkenfeld brachte den US-Steuer­skandal bei der UBS ins Rollen, ging ins Gefängnis und kam als reicher Mann wieder raus.

Anlegers Urlaubsgeld

Der Tourismusmarkt verspricht über Jahre stetige Zuwächse - mit den richtigen Aktien.

Verrückt erfolgreich

Nintendos neue Spielekonsole verkauft sich besser als erwartet - das könnte ein Problem werden.

Rocket Internet-Aktie im Brennpunkt

Viel Rauch unter der Startrampe von Rocket Internet.

Unter Dampf

Spekulationen beflügeln derzeit den Kurs des Kraftwerkskonzerns Uniper. Wann verkauft Eon seine Anteile daran, an wen - und was haben Aktionäre davon?

Unter Schutz

Pandemie-Aktien entpuppen sich nicht selten als Strohfeuer. Können Investoren damit trotzdem Geld verdienen? Und auf welche Aktien sollten sie setzen?

Ist der Diesel bereits am Ende?

Nach dem Abgasskandal haben viele Angst vor dem Kauf eines Dieselautos. Doch die Technologie wird noch lange gebraucht

Im Netz günstiger

Wer sich Geld leihen will, muss bei Ratenkrediten aus dem Internet deutlich weniger Zinsen zahlen als in der Bankfiliale. Die günstigsten Anbieter im Test.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



