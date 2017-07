€uro am Sonntag

Grosser Halbjahres-Check: Das sind die Top-Chancen!

€uro am Sonntag hat führende Banken nach ihren DAX-Prognosen für das zweite Halbjahr 2017 befragt. Wo die Profis Chancen und Risiken sehen - und welche Investments jetzt lohnen.

Der Tausendsassa

Tim Albrecht managt gleich drei Flaggschifffonds der DWS. Wie es dazu kam, wie er dieses Pensum schafft und was er Anlegern ganz grundsätzlich rät.

Bekanntschaft mit Herrn Loeb

Der Nahrungsmittelriese Nestlé wird fit gemacht - vom neuen Chef und einem neuen Großaktionär.

Digitalkur für Kliniken

Der US-Konzern Cerner hat das richtige Mittel gegen Datenchaos in Kliniken.

Commerzbank-Aktie im Brennpunkt

Die Commerzbank profitiert stark von steigenden Zinsen - ein Kauf.

Alphabet muss nachsitzen

Die Milliardenstrafe für Alphabet ist Nebensache, die Cloud ist das Ding für die Google-Mutter.

Nebenwerte laufen gut

Schweighöfers Filmfirma Pantaleon ist nur einer der Renner im Börsensegment Scale.

Offene Zukunft

Autozulieferer müssen sich neu erfinden, das sind die Gewinner.

Ran ans Geld der Erben

Die Reform der Erbschaftsteuer brachte wenig. Wie die Parteien Erben nach der Wahl zur Kasse bitten wollen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



