Turbo-DAX: Die 20-Prozent-Chance

Komplexe Strukturen drücken bei vielen Konzernen den Börsenwert. Einige könnten ihn spürbar steigern - durch Abspaltungen

Daimler: Ein Stern auf Abwegen

Jetzt ist auch Daimler wegen Dieselabgasen unter Druck. Die Affäre hat aber auch Gewinner.

Kleine Statur, große Stärke

Was Nebenwertefonds so interessant macht - und welche die besten sind.

Alleskönner für die Märkte

Welche Art von Zertifikat sich am besten für verschiedene Börsenphasen eignet.

Dampf ablassen

Netflix-Boss Reed ­Hastings hat gut lachen: Die Kunden kommen in Scharen zum Streamingdienst. Für Aktionäre wird es allerdings Zeit zu gehen

Megatrend Robotik-Aktien

Wieso darauf spezialisierte Fonds so viel Geld einsammeln.

Lass den Robo ran

Anlageportale, sogenannte Robo-Advisors, versprechen, ­mithilfe von Indexfonds Geld ­günstig und mit Gewinn ­anzulegen. ­Welche Anbieter Wort halten.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



