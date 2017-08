€uro am Sonntag

Themenauswahl

Die besten Fonds der Welt

Die Redaktion hat recherchiert und analysiert - und die aussichtsreichsten Märkte rund um den ­Globus gefunden. Wir stellen die besten Fonds und ETFs vor.

Nikita Fahrenholz im exklusiven Interview

Der Mitgründer von Lieferheld über sein neues Start-up.

Leckgeschlagen

Der Ölpreis stagniert, Aktien der Multis werden zum Geduldsspiel. Was wird aus der Dividende?

Kampf um die Krone

Facebook attackiert Alphabet im lukrativen Onlinewerbemarkt. Wie Zuckerbergs Chancen stehen.

Keine Katze im Sack

Viele Anleger trennen sich von Zooplus. Dabei spricht gerade einiges für den Kauf der Aktie.

Zug nach oben

Was den Aktienmarkt in der Schweiz derzeit besonders interessant macht.

Alles in seiner Hand

Fiat-Chrysler-­Chef Sergio Marchionne verfügt über begehrte Ware - wie die US-Marke Jeep. Die Aktie des Autokonzerns gibt kräftig Gas.

Früher an später denken

Jeder, der von seiner Arbeit lebt, sollte sich gegen Berufsunfähigkeit versichern. Wie man die richtige Police findet.

Asiens Antwort auf die IT-Könige

Von vielen kaum bemerkt machen Konzerne aus Asien Facebook oder Amazon längst Konkurrenz.

Hidden Champions im Fokus

Der DJE Mittelstand & Innovation setzt auf heimliche Marktführer.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



