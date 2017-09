Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

Themenauswahl

Crash-Gefahr: Ihr Geld im Risiko-Check

Es wird ungemütlich an den Aktienmärkten. Der DAX testet seinen Aufwärtstrend. €uro am Sonntag analysiert Risiken und Kurstreiber.

Stada, die Seifenoper

Der Generikahersteller Stada kommt nicht zur Ruhe. Nach der Übernahme gab es jetzt eine turbulente Hauptversammlung. Und ein Investor wird gierig.

Kopf der Woche: Christian Lindner

Der FDP-Vorsitzende über die Flüchtlingskrise, Steuersenkungen und ein liberales Comeback im Bundestag.

Mehr als Dekoration

Das Geschäft von Kosmetikfirmen wandert verstärkt ins Internet ab. Nicht alle verstehen Digitalisierung . Wer die schönen Gewinne macht.

ProSiebenSat.1 in Turbulenzen

Programmwechsel beim TV-Riesen: Neue Konzernumbaupläne und drohender DAX-Abstieg.

Aktie im Brennpunkt

Warum die Aktie von Adva Optical zu heiß ist.

Buffett, der Börsenfuchs

Mit einem Coup macht Investorenlegende Warren Buffett seinen Beteiligungskonzern Berkshire Hathaway zum größten Aktionär der zweitgrößten US-Bank Bank of America.

Hier stimmt was nicht!

Die deutsche Autoindustrie steht vor ihrem Amazon-Moment.

Das 1 x 1 der Fondsanlage

Basiswissen über Investmentfonds - für Anfänger ebenso wie für Fortgeschrittene.

Fielmann, der Gärtner

Günther Fielmann ist nicht nur Optiker­könig, sondern auch Großgrundbesitzer. Wie das Geschäft mit Ackerland und Wald funktioniert.

Kaufen, wenn der Boss kauft

Warum Insiderzertifikate ­vielversprechend sind.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



