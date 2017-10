Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Mit Aktien gewinnen: Das sind die besten Strategien!

Die neue Serie von €uro am Sonntag erklärt, was Renditejäger brauchen, damit sie aus ihrem Geld noch mehr Geld machen können.

Exklusiv-Interview

Der BHP-Chef zu den Zielen des größten Minenkonzerns der Welt und warum Australien auch für deutsche Investoren interessant ist.

Vorübergehend Flaute

Die Windkraftbranche steht vor harten Zeiten. Doch das Ende des Gegenwinds ist absehbar.

Brenzlige Situation

Der Konflikt in Katalonien könnte die EU in eine Krise stürzen. Dann wären nicht nur spanische Wertpapiere betroffen.

Die Fonds-Durchstarter

Deutschland, Europa, USA und Welt: Diese Aktienfonds brachten Anlegern in drei Jahren die ­höchsten Gewinne.

Infineon-Aktie im Brennpunkt

Der Chiphersteller Infineon ist topfit in der E-Mobilität - das bringt der Aktie Energie.

Blackberry-Comeback

Wie Blackberry die Wall Street als Softwarekonzern ein zweites Mal begeistert.

Im Auftrag der Effizienz

Immer mehr Firmen setzen Drohnen ein, allen voran die amerikanischen Versicherer.

Schäuble-Erbe

Die Steuerspielregeln für Fonds und ETFs ändern sich 2018. Was Anleger wissen müssen, wer jetzt noch handeln sollte?

Rückerstattung in Sicht

Der private Krankenversicherer AXA verliert zweimal vor Gericht, weil sich ein Kunde gegen höhere Prämien wehrt - mit möglichen Auswirkungen für die Branche.

Die fetten Jahre sind vorbei

Wahlversprechen haben kurze Halbwertszeiten. Höchste Zeit also, bei der Altersvorsorge selbst aktiv zu werden.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



