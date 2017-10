Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Aktien für die Ewigkeit: Die besten Dauerläufer für Ihr Depot!

Die neue Serie von €uro am Sonntag erklärt, was Renditejäger brauchen, damit sie aus ihrem Geld noch mehr Geld machen können. Dieses Mal: Investments, die man kauft und einfach liegen lassen kann.

Kopf der Woche

Linde-Chef Aldo Belloni über die Fusion mit dem Konkurrenten Praxair.

DAX knackt 13.000 Punkte

Die nächste Marke ist geschafft - wie es jetzt weitergeht.

Ein Schurke wird salonfähig

Die Digitalwährung Bitcoin boomt - und findet immer neue prominente Befürworter.

Eine neue Dimension

Die Biotechfirma Morphosys verdient wohl bald mit einem eigenen Wirkstoff Geld. Das treibt den Kurs.

Aktie im Brennpunkt

Was der US-Hedgefonds Elliott beim Anlagenbauer Gea will.

Preis in der Kritik

Über den Nobelpreis für den amerikanischen Ökonomen Richard Thaler kann man geteilter Meinung sein. Die Hintergründe.

Aufregung im Turm

Hartnäckig halten sich Gerüchte um eine Übernahme der Commerzbank. Wer im Hintergrund welche Strippen zieht.

Hier stimmt was nicht!

Warum die Fusion von Clariant mit Huntsman noch scheitern kann.

In der Nische etabliert

Immobilienentwickler Euroboden offeriert neue Anleihe. Der Check.

Big Brother fährt mit

Telematik-Versicherungen versprechen umsichtigen Fahrern niedrige Prämien. Aber nur wenige Tarife sind tatsächlich günstig.

Die Tücken des Schwarms

Crowdinvesting ist angesagt, steckt in Sachen Sicherheit aber noch in den Kinderschuhen. Was Investoren beachten sollten.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



Bildquellen: Finanzen Verlag GmbH