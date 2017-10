Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Der große GOLD-TEST

In keiner Nation wird so viel Gold gekauft wie in Deutschland. Warum das so ist - und wo es am besten geht. Mit großem Goldhändler-Test.

Kluger Kopf

Fondsmanager Jim Leaviss über das Wohl und Wehe von Anleihemärkten und Weltwirtschaft - und das Fahrradfahren.

Deutsche Nebenwerte-Stars

Sechs Top-Nebenwerte mit moderatem Risiko, die auch für Börseneinsteiger geeignet sind - Teil 3 der Serie "1 x 1 der Börse".

Doppelter Druck

Börsennotierte Fußballvereine müssen Fans und Investoren überzeugen. Ein gewagtes Spiel.

Schlaues Geschäft

Einerseits die Bestechungsaffäre, andererseits ein höchst cleverer Deal mit Bombardier: Wie die Airbus-Aktie jetzt zu bewerten ist.

Jetzt kommt der "Scale"-DAX

Neues Frankfurter Börsensegment bekommt einen eigenen Index.

Bereit für unruhige Zeiten

Fidelity bietet Fonds für die Krise.

Verraten oder nur verkauft?

Wer seine Lebensversicherungen schon lange hat, muss den Verkauf durch die Gesellschaft nicht fürchten.

Vorletzter Wille

Was, wenn man wegen Unfall, Krankheit oder Behinderung wichtige Dinge nicht mehr selbst regeln kann? Eine Patientenverfügung hilft



