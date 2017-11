Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue €uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Rekord-Rally - So profitieren Sie!

Die Aktienkurse steigen und steigen. Soll man jetzt noch investieren? Aber sicher! Drei Gewinnstrategien auch für Späteinsteiger.

Lewis Hamilton im Interview

Der Formel-1-Champion über Titel, Geld und Investieren.

Hochgekocht

Besonders heiß war es nicht, was Firmengründer Dominik Richter beim Börsengang von HelloFresh kochte. Immerhin klappte das Debüt.

Hochspannend

Nächste Woche legt Werner Lan­thaler, Chef der Biotechfirma Evotec, die Bilanz ­offen. Warum diese mit Spannung ­erwartet wird.

Hochgehebelt

Alles nur Zockerei? Nicht unbedingt. Hebelpapiere können auch als Absicherung fürs Depot eingesetzt werden.

Auch Warren Buffett baut auf Batterien

Der Siegeszug des E-Autos bringt eine rasant steigende Nachfrage nach Energiespeichern.

Gefragter Nachzügler

Bei den Übernahmekandidaten in Deutschland rückt zunehmend Tele Columbus in den Fokus.

Im Kampf gegen die Mächtigen

Spielehersteller Ubisoft wehrt sich gegen eine Übernahme durch den Medienkonzern Vivendi.

"Diese Periode war ein Freak"

Wieso Fondsmanagerin Maya Bhandari bestimmte Bonds meidet.

Leuchtende Zukunft

Wieso Indiens Wachstumsstory trotz einiger Dämpfer intakt ist.

Steuerbescheid: Finde den Fehler!

Jeder dritte Steuerbescheid ist falsch. Worauf Sie besonders achten sollten und wie Sie Ihr ­Geld zurückbekommen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag, Finanzen Verlag GmbH