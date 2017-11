Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Börsenrally - Boom oder Crash?

Wie weit können die Kurse noch nach oben gehen? Und wie groß ist die Gefahr eines Crashs? Was die Indikatoren sagen.

Anbauen

VTG-Chef Heiko Fischer über autonomes Fahren auf Schienen, Wachstums­chancen des Waggonvermieters und Groß­investoren.

Abbauen

Das Geschäft mit Gasturbinen war mal das Glanzstück von Siemens. Jetzt schrumpft es, Jobs fallen weg. Nicht die einzige Baustelle.

Glühende Verbindung

In der Chipindustrie stehen die Zeichen auf Konsolidierung. Broadcom schreitet voran.

Die Börse trotzt Trump

Die Bilanz nach einem Jahr Präsidentschaft ist überschaubar. Die Märkte kümmert das wenig.

Walmart schlägt zurück

Der Handelsriese Walmart baut das Online- geschäft aus - und treibt den Index für Qualitätsaktien.

Aktie im Brennpunkt

Wie nachhaltig die Gewinne der Commerzbank sind.

Hier stimmt was nicht!

Hochtief-Aktionären droht eine hohe Rechnung für Abertis.

Acht Mythen und Fakten zu ETFs

Die Kritik an den Indexfonds wächst. ETF-Stratege bei Wisdom Tree, Nizam Hamid, reagiert auf die Vorwürfe und erklärt, wie er das bei ETFs sieht.

Immobilien richtig vererben

Vielerorts sind selbst kleine Häuser so viel wert, dass Erben trotz großer Freibeträge Steuern zahlen müssen. Das muss nicht sein.



