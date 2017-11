Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Rekord-Dividende 2018: So kassieren Sie richtig ab!

2018 werden die DAX-Konzerne erstmals mehr als 35 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten. Wer am besten zahlt.

Bitcoin-Boom

Die Kurskapriolen nehmen zu. Die Gründe.

Der Querdenker

Der US-Ökonom Michael Hudson plädiert für Schuldenabbau, um die Wirtschaft anzukurbeln, lobt deutsche Sparer und hält Trump für das kleinere Übel.

Beachtliche Börsenkarriere

Wie sich das Berufsnetzwerk Xing gegen die starke internationale Konkurrenz durchsetzt. Chef Thomas Vollmoeller im Interview.

Auf gutem Weg

Chipzulieferer Siltronic hält den Index der deutschen Exportaktien weiter auf Kurs.

Der Problemfall

General Electric steckt in der Krise. Die größte Baustelle ist jene Sparte, die mit ihrem Preiskrieg auch Siemens belastete. Dennoch gibt es Chancen.

Unverdient im Schatten

Mancher prominente Finanzprofi lenkt neben seinem Flaggschiff noch weithin unbekannte Fonds.

Der Blender

Unter Präsident Nicolás Maduro steuert Venezuela auf die Staatspleite zu. Dennoch setzen Spekulanten auf die Anleihe. Die Gründe hierfür.

Neue Fondssteuer

Ab 2018 sind Gewinne auf ältere Fondsanteile nicht mehr unbegrenzt steuerfrei. Lösung: Die Übertragung von Vermögen.

Verstecktes Bauland nutzen

Wenn Städte ungenutzte Flächen im Zentrum freigeben, werden Immobilien wieder erschwinglich.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



