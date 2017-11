Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Chaos oder Chance? Was die Regierungskrise für Ihr Geld bedeutet

Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen: Was Anleger, Unternehmen und Europa jetzt erwartet.

Das große Flossbach-Interview

Die Favoriten des erfolgreichsten Vermögensverwalters Deutschlands, Bert Flossbach, im Gespräch.

Hiesinger zieht es durch

Trotz Protesten treibt der Thyssenkrupp-Chef Stahlfusion voran.

Comeback der Rohstoffe

Die Kurse von Industriemetallen steigen wieder. Die Ursachen dafür liegen keineswegs nur in China.

Jagd auf lohnendes Geschäft

Die Aareal Bank könnte noch in diesem Jahr mit einem großen Deal die Märkte überraschen.

Gerettet

Der Chef geht, die Aktie steigt - den DAX-Abstieg dürfte ProSiebenSat.1 gerade noch vermeiden können. Die Probleme aber bleiben.

Freies Spiel der Mächte

Die Games-Branche hat eine neue Einnahmequelle - Extras in den Spielen. Das birgt auch Gefahren.

Aktien ja, aber …

Die Fonds-Bestseller des Jahres 2017 sind Mischfonds. Was sonst noch alles gut ankam.

Hier stimmt was nicht!

Inditex ist teuer, womöglich viel zu teuer, wie sich bald zeigen könnte.

Technische Analyse

Charttechnisch werden die Kursverläufte von Bauer, Software AG und MTU Aero Engines unter die Lupe genommen. Dazu der DAX und der MDAX.

Hot Stock der Wall Street

Warum der Titel von Under Armour wieder einen Blick wert ist.

Die Renaissance Europas

Viele Investoren sehen zu viele Risiken. Dabei bietet der Kontinent beste Anlagechancen.

Raus aus der Nische

Wie die Rürup-Rente auch für gut bezahlte Angestellte und Beamte interessant sein kann.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

