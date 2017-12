Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Rendite-Star ETF - So investieren Sie richtig!

Auch 2017 wird wieder ein Erfolgsjahr für ETFs. Welche Trends die Branche bewegen, wie der Einstieg gelingt.

Unternehmer des Jahres

Das sind die zehn Kandidaten für den Goldenen Bullen. Jetzt haben die Leser wieder das Wort: Wer wird Unternehmer des Jahres und bekommt den Goldenen Bullen des Finanzen Verlags.

Der Bitcoin-Wahnsinn

Nasdaq plant einen Future auf das Kryptogeld - das treibt die Preise.

Kleine Prozentprotze

Fünf deutsche Nebenwerte, die besonders Dividendenjägern viel zu bieten haben.

Heller Wahnsinn

Der Anlagenbauer Singulus war fast pleite. Nach dem Turnaround soll es weiter nach oben gehen.

Kampf ums Kap

Südafrika vor der Krise oder vor dem Aufschwung - darüber entscheidet der Parteitag des ANC.

Bei Kleinkrediten groß

Ferratum verdient an Menschen in finanziellen Notlagen. Ein hochprofitables Geschäft.

Manager polarisiert

Siemens-Chef Joe Kaeser steht wegen des Jobabbaus im Feuer. Für Aktionäre rückt aber der Börsengang der Medizintechnik in den Fokus.

"Reformen vehement anpacken"

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk im Interview.

Jetzt noch Steuern sparen

33 Tipps, mit denen Berufstätige, Anleger, Familien und Rentner 2017 die Steuerlast noch senken können.

Bevormundete Bankkunden

Nach dem Jahreswechsel gelten neue Verbraucherschutzregeln. Doch Wirtschaftsweise fordern, schon die aktuellen zu überprüfen.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



