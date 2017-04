€uro am Sonntag

Einige von ihnen dürften jedoch auch Zweifel mitbringen. Mit Recht. Langfristige Besucher erkennen zunehmend Widersprüche zwischen Worten und Taten. Beispiel gefällig? Zu Buffetts Credo gehörte immer: "Wenn du eine Aktie nicht zehn Jahre halten willst, solltest du sie nicht einmal zehn Minuten im Depot haben."disponiert er heute anders. 2016 baute er eine Position mit Aktien von ­Apple auf, die er Anfang 2017 noch ausbaute. Nach neuesten Meldungen sind hier 19 Milliarden Dollar nahe historischer Höchstkurse investiert. Ganz schön viel in einem Unternehmen, bei dem Buffett nicht abschätzen kann, wie viele Mobiltelefone es in zehn Jahren verkaufen wird.Buffett, der im Aktionärsbrief mit seinen Fehlerchen kokettiert, ist an anderer Stelle schweigsam. Wells Fargo , im Brief an die Aktionäre 2015 noch als exzellente Firma mit aktionärsfreundlichen Managern beschrieben, wird 2016 mit keinem Wort erwähnt. Lediglich in der Auflistung der ­Aktieninvestments taucht der Wert auf.. Der früher hervorgehobene Wells-Fargo-Chef John Stumpf musste seinen Hut nehmen, weil die Bank Millionen von Konten ohne das Wissen der Kunden eröffnete. Ein ähnliche Zurückhaltung gibt es auch bei Kraft Heinz . Bei der Nahrungsmittelfirma, die gerade mit einem Übernahmeangebot an Unilever floppte, ist Buffett größter Aktionär noch vor 3G Capital., Tausende verlieren ihre Jobs. Dass Kraft Heinz in der Folge Umsatz und Marktanteile einbüßt und deshalb teure Übernahmen durchziehen muss, wäre einige Sätze wert gewesen. Ist es für Buffett wirklich erstrebenswert, eine der größten Heuschrecken des Landes zu werden, um einen Dollar schneller drehen zu können?beschäftigt sich seit 1988 mit dem Thema Aktien.