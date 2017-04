€uro am Sonntag

Doch die Glückssträhne riss vor zwei Jahren ab. Seitdem läuft der 50-jährige Manager dem Markt hinterher. Noch schlimmer. Seine Portfolios verloren, während der Markt zulegte. Die Höchststrafe. Ausschlaggebend für die schwache Entwicklung waren vor allem zwei Investments. Seine Position bei der Pharmafirma Valeant Pharmaceuticals floppte.Zuletzt musste Ackman sie mit hohen Verlusten verkaufen. Wenig Glück hatte er bisher auch mit seiner ­Milliardenwette gegen Herbalife . Mit einer Short-Position setzt er darauf, dass die Firma an sich wertlos sein könnte. Die miese Entwicklung zeigt sich auch in der seit Ende 2014 notierten Aktie Pershing Square Holdings (ISIN: GG 00B PFJ TF4 6). Sie spiegelt die Investments des Hedgefonds und hat gegenüber ihrem Hoch mehr als 40 Prozent an Wert verloren.für Anleger, die glauben, dass Ackman in die Erfolgsspur zurückkehren kann. Natürlich gehört dazu eine erhöhte Risikobereitschaft. Immerhin hat er die beiden Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac hoch gewichtet., aber auch floppen. Das gleiche gilt für Herbalife. Hier haben zumindest auch US-Behörden die Ansicht vertreten, dass der Konzern seine Geschäftspraktiken ändern muss. Wer den Mut hat mitzumachen, erhält zwei kleine Zuckerl. Während Anleger früher ein Aufgeld dafür zahlten, um bei dem Anlageprofi investiert zu sein, wird die Aktie jetzt mit einem Discount gegenüber dem inneren Wert von rund 15 Prozent gehandelt.Normalerweise verlangen Hedgefonds hohe Gewinnbeteiligungen. Nach dem Kurssturz der Aktie liegt sie nun weit unter der High-­Watermark von 26,37 Dollar je Aktie. Das heißt: Für die ersten 57 Prozent arbeitet Ackman umsonst.