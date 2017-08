Zum zehnjährigen Jubiläum des Flaggschiff des Tech-Giganten Apple wird ein ganz besonderes Smartphone erwartet. Gerüchte um ein OLED-Display, kabelloses Aufladen und Fingerabdrucksensor schürten die Spannung. Aber wieder einmal könnte Apple seine Anhänger enttäuschen. Denn seit kurzer Zeit kursieren Gerüchte um eine verspätete Veröffentlichung.

Im September findet die Veröffentlichung statt...

Bisher war das Ziel eigentlich eindeutig: Das iPhone 8 kommt mit den anderen neuen Smartphones im September. Dessen war sich auch Top-Analyst Ming-Chi Kuo sicher, wenn auch mit Abstrichen. Er ging davon aus, dass das iPhone 8 in limitierter Auflage und in nur drei Farben zusammen mit den Nachfolgermodellen des iPhone 7 und 7 Plus erhältlich sein würde. Für den September spricht auch, dass Anbieter wie Vodafone und Telekom Vorbestellungen für das nächste iPhone ab dem 15. September ermöglichen.

...oder doch nicht?

Die südkoreanische Tageszeitung "Korea Herald" gab allerdings auf ihrem Finanzportal "The Investor" bekannt, dass das komplett überarbeitete Apple-Phone erst im November auf den Markt kommen würde. Der Zeitpunkt des Marktstarts habe sich in letzter Minuten nach hinten verschoben. Grund dafür sei der Fingerabdrucksensor und die fortwährenden Probleme um dessen finales Design. Und das hätte weitere Schwierigkeiten zur Folge: Bei Samsung würde sich aufgrund der Probleme beim Design die Lieferung der benötigten OLED-Displays verzögern. Bisher würde bei einer Produktionscharge viel zu viel Ausschuss anfallen, so lautet die Begründung durch "The Investor".

Nicht nur die Umsatzzahlen stürzen ab

Apple hat sich für dieses Quartal ein überaus optimistisches Umsatzziel mit bis zu 52 Milliarden US-Dollar gesetzt, das mit dem revolutionären iPhone 8 möglicherweise zu erreichen wäre. Durch die Verschiebung der Veröffentlichung sind nicht nur die Umsatzzahlen gefährdet - auch der Aktienkurs zieht Verluste nach sich. Allein in der vergangenen Woche stürzte der Aktienwert um 1,25 Prozent ab.

Redaktion finanzen.net

