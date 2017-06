HINTERGRUND-Linke senden unklare Signale zu Bündnisfrage

- von Hans-Edzard Busemann

Hannover (Reuters) - Die Rollenverteilung der Spitzenkandidaten der Linkspartei, Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch, könnte vom Drehbuch für einen Kriminalfilm inspiriert sein.

Ähnlich einem ermittelnden Polizistenduo gibt Bartsch auf dem Parteitag am Wochenende in Hannover den "good cop" und Wagenknecht den "bad cop". Während Bartsch den möglichen Regierungspartner SPD vergleichsweise sanft angepackt, liest Wagenknecht den Sozialdemokraten die Leviten.

"Natürlich sind wir auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen", erklärt Bartsch vor den knapp 580 Delegierten. Anders hört sich Wagenknecht an: "Liebe Freundinnen und Freunde bei der SPD und auch von den Grünen: Also wenn ihr wieder zu einer verantwortungsvollen, verlässlichen Außenpolitik zurückfindet, also dann könnt ihr euch gern bei uns wieder melden." Beide erhalten für ihre Reden langen Applaus.

Dass eine mögliche rot-rot-grüne Bundesregierung nach der Bundestagswahl im September nicht von vorneherein verbaut werden soll, zeigt sich auch in den Beratungen für das Wahlprogramm. Dort werden kaum "Haltelinien" formuliert, die eine Koalitionsbildung ausschließen. So wird explizit eine Regierungsbeteiligung ausgeschlossen, wenn damit Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland verbunden sind. Parteichef Bernd Riexinger erklärte zudem, eine Linken-Beteiligung an einer Bundesregierung werde es ohne eine Vermögenssteuer nicht geben.

Allerdings gibt es im Wahlprogramm der Linken neben den Haltelinien genügend Forderungen, die für SPD wie für Grüne inakzeptabel sein dürften. So will die Linkspartei die Nato auflösen und die Bundeswehr aus Auslandseinsätzen zurückholen. Die Steuersätze sollen drastisch erhöht, das Hartz-IV-System für Arbeitslose gestrichen, die Europäische Union radikal umgebaut und die unternehmerische Freiheit drastisch beschnitten werden.

Wieviel vom Wahlprogramm Verhandlungsmasse bei möglichen Koalitionsverhandlungen sein könnte, ließ sich in Hannover nicht feststellen. Die Exponenten der beiden Extreme der Partei - die fundamentalistisch ausgerichtete Kommunistische Plattform (KPF) und die das regierungsorientierte Forum demokratischer Sozialismus (FDS) - konnten sich beide mehrfach nicht durchsetzen. So scheiterte die KPF mit dem Antrag, der Nato vorzuwerfen, bewusst einen Krieg gegen Russland "in Kauf zu nehmen". Umgekehrt wurde der FDS-Antrag abgelehnt, Russland wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim zu verurteilen.

STREIT ÜBER BÜNDNIS-FRAGE

Am Samstag drohte die Debatte um eine mögliche Regierungsbeteiligung kurzzeitig aus dem Ruder zu laufen. "Es geht nicht darum, Rot-Rot-Grün beinahe voraussetzungslos zu propagieren, sondern es geht um unsere Erkenntlichkeit", forderte Ellen Brombacher von der KPF. Es helfe nichts, wenn man sich der "neoliberalen" SPD und den Grünen an den Hals werfe, sekundierte der Delegierte Amid Rabieh. Der Brandenburger Finanzminister Christian Görke (Linke) wurde wegen der Rechtfertigung seiner Zustimmung zum Länderfinanzausgleich von Teilen des Parteitags ausgebuht.

Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer konterte, die Linke mache keine Politik für die eigene "Filterblase", also nur für die überzeugten Linken-Anhänger, sondern für die ganze Bevölkerung. Die Berliner Landesvorsitzende Katina Schubert warnte: Wenn dieser Bundestagswahlkampf erfolgreich werden soll, dann dürfen wir uns hier nicht gegenseitig zerfleischen."

"Wir können da mal etwas entspannt sein", rief Bartsch die Delegierten auf. Es gehe jetzt nicht um eine Regierungsbeteiligung. Sollte es zu Koalitionsverhandlungen kommen, hätten sowieso die Linken-Mitglieder bei einer Urabstimmung das letzte Wort. Er forderte: "Wir sollten jetzt um ein starkes Ergebnis kämpfen, um das andere können wir später kämpfen."