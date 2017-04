Hinweise auf islamistischen Hintergrund des Stockholm-Anschlags

Stockholm (Reuters) - Nach dem Lastwagen-Anschlag in Stockholm erhärten sich die Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund.

Die Polizei teilte am Sonntag mit, der festgenommene Hauptverdächtige Usbeke sei wegen Sympathiebekundungen für radikale Islamisten, darunter auch für die Extremistenmiliz IS, bekannt gewesen. Dem 39-Jährigen sei die schwedische Staatsbürgerschaft verwehrt worden und er habe abgeschoben werden sollen, berichtete die Polizei weiter. Deshalb sei er auch zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Am Sonntagmittag gab die Polizei zudem die Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen bekannt.

Der Täter hatte am Freitag einen gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge und ein Kaufhaus im Zentrum der schwedischen Hauptstadt gelenkt. Dabei starben vier Menschen, 15 wurden verletzt.