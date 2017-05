Hochrechnung - Macron gewinnt Präsidentenwahl in Frankreich

Paris (Reuters) - Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich ersten Hochrechnungen zufolge klar gewonnen.

Der parteiunabhängige Linksliberale holte in der Stichwahl am Sonntag demnach mindestens 65 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, kam auf höchstens 35 Prozent, wie Hochrechnungen mehrerer Meinungsforschungsinstitute auf Basis erster Auszählungsergebnisse ergaben.

Mit der Wahl Macrons haben sich die Franzosen für einen pro-europäischen Kurs entschieden. Der 39-jährige Ex-Wirtschaftsminister mit seiner Bewegung En Marche (Vorwärts) will die europäische Integration vertiefen und die deutsch-französische Achse stärken. Le Pen dagegen will Frankreich aus der EU führen und strebt ein Referendum über einen Euro-Austritt an.

Die Wahlbeteiligung lag Umfragen zufolge mit rund 75 Prozent deutlich unter der von 2012 mit knapp 80 Prozent. Insgesamt waren knapp 47 Millionen Franzosen aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Francois Hollande zu bestimmen.

Die Wahl fand unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen statt, mehr als 50.000 Polizisten und Gendarmen sowie 7000 Soldaten waren im Einsatz. In Frankreich gilt nach einer Serie schwerer Anschläge mit mehr als 230 Toten noch immer der Ausnahmezustand.