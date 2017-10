Hochrechnungen: Rot-Grün verfehlt wohl Mehrheit in Niedersachsen

HANNOVER (dpa-AFX) - SPD und Grüne haben nach neuen Hochrechnungen von ARD und ZDF wahrscheinlich ihre Mehrheit in Niedersachsen verloren. In der ARD hieß es am Sonntagabend, es sei "unwahrscheinlich geworden, dass es am Ende für Rot-Grün reicht". Auch laut ZDF hat das seit vier Jahren regierende Bündnis die absolute Mehrheit "höchstwahrscheinlich verfehlt"./wn/hot/DP/zb