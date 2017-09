Hochtief-Tochter an Staudammerneuerung in Kalifornien beteiligt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hochtief-Tochter Flatiron Construction führt ein Konsortium zur Erneuerung des Staudamms am Lake Isabella in Kalifornien an. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 242 Millionen Dollar dient der Ertüchtigung und Aufstockung der mehr als 60 Jahre alten Haupt- und Hilfsdämme.

Die Arbeiten sollen im Oktober beginnen und im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung von Flatiron. Partner bei dem Auftrag sind Dragados USA und Sukut Construction.

