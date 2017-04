HOCHTIEF-Tochter baut für Ikea erste Filiale in Indien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die HOCHTIEF-Tochter Cimic wird für den schwedischen Möbelkonzern Ikea die erste Niederlassung in Indien bauen. Der Vertrag werde dem Bauunternehmen ungefähr 70,4 Millionen australische Dollar (rund 50 Millionen Euro) an Umsatz einbringen, teilte Cimic mit. Die Ikea-Filiale soll in der indischen Stadt Hyderabad entstehen.

April 10, 2017 05:10 ET (09:10 GMT)

