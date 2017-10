Robuste Konjunktur treibt Deutsche Post-Aktie auf Rekordhoch

Der Kurs der Deutschen Post legte in der Spitze um 1,56 Prozent auf 38,26 Euro zu. Ein Börsianer führte den starken Kursanstieg der vergangenen Monate auf die robuste weltweite Konjunktur zurück: "Die global tätigen Logistiker profitieren besonders vom Wirtschaftsboom".

In dieses Bild passe, dass auch die Aktien von FedEx am Freitag an der Wall Street auf ein neues Rekordhoch gestiegen seien. Die Papiere von UPS (United Parcel Service) seien am Freitag nur denkbar knapp an einem neuen Rekordhoch gescheitert. Die Volumina in der Luftfracht hätten im Sommer stark zugelegt. "Das nährt die Hoffnung auf steigende Preise", sagte der Marktteilnehmer./bek/oca

