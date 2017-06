Hoffnung auf weitere Hilfsmilliarden für Athen trotz Streits um Schulden

Trotz anhaltender Meinungsverschiedenheiten über Schuldenerleichterungen für Griechenland haben sich Vertreter der Eurozone optimistisch zur Auszahlung einer weiteren Hilfstranche an Athen gezeigt. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte, er sei "zuversichtlich", dass es beim Treffen der Eurogruppe am Donnerstag in Luxemburg eine Einigung geben werde. Er lehnte aber eine von Griechenland verlangte Zusage für baldige Schuldenerleichterungen weiter ab.

Das hoch verschuldete Griechenland hatte 2015 mit den Euro-Partnern ein drittes Hilfspaket über bis zu 86 Milliarden Euro vereinbart. Bis Juli braucht die griechische Regierung aus dem Programm weitere 7,5 Milliarden Euro, um Altschulden zurückzuzahlen. Sonst droht dem Land erneut der Staatsbankrott.

Im Mai war eine Einigung über die Auszahlung an dem Streit um Schuldenerleichterungen gescheitert. Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos zeigte sich nun "optimistisch", dass es eine Vereinbarung geben werde.

Nach anderen Themen der Eurogruppe begannen die Verhandlungen über Griechenland kurz nach 19.00 Uhr. Nach Angaben von Diplomaten war im Entwurf der Schlusserklärung des Treffens ein Auszahlungsbetrag von 8,5 Milliarden Euro vorgesehen. Das zusätzliche Geld solle als "Puffer" dienen, sagte ein Vertreter der Eurozone. Allerdings wolle Griechenland noch eine höhere Summe durchsetzen.

Der slowakische Finanzminister Peter Kazimir lobte Griechenlands Reformanstrengungen. Der griechische Finanzminister Tsakalotos könne "mit (einem) Koffer vollgestopft mit Geld nach Hause gehen", schrieb er auf Twitter. Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna verwies darauf, dass Athen 136 von 140 Reformen umgesetzt habe, die Voraussetzung für die Auszahlung sind. Über die Schuldenfrage müsse am Donnerstag nicht "definitiv" entschieden werden.

An den Schuldenerleichterungen hing bisher auch die von Schäuble geforderte Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an der Griechenland-Rettung. Ein Kompromissvorschlag sieht nun vor, dass der IWF zwar mit einem eigenen Programm an Bord kommt, welches allerdings erst mit Auszahlungen beginnt, wenn die Europäer über Schuldenerleichterungen entschieden haben. IWF-Chefin Christine Lagarde sprach von "einer konstruktiven Herangehensweise". Sie hoffte, dass am Ende des Treffens "eine gute Lösung" stehen werde.

Griechenlands Staatschef Prokopis Pavlopoulos appellierte an Schäuble, seinen Widerstand gegen baldige Schuldenerleichterungen aufzugeben. Der griechische Wirtschaftsminister Dimitri Papadimitriou warf Schäuble vor, eine Einigung zu der Schulden mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl zu verhindern.

Schäuble lehnte in Luxemburg aber weiter eine Zusage von Schuldenerleichterungen zum jetzigen Zeitpunkt ab. Er betonte, er halte sich an die Vereinbarung der Eurogruppe vom Mai 2016. In ihr waren Griechenland verschiedene Maßnahmen für Schuldenerleichterungen in Aussicht gestellt worden. Eine Entscheidung soll demnach aber erst am Ende des griechischen Hilfsprogramms Mitte 2018 fallen.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire schlug vor, die Frage der Schulden an die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands zu knüpfen. Wenn sich das Wachstum dort beschleunigt, soll Athen Schulden demnach früher zurückzahlen, wenn es sich verlangsamt, könnten Schuldenerleichterungen gewährt werden.

Dow Jones