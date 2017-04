Das iPhone ist der Verkaufsschlager des IT-Giganten aus Cupertino. Gerüchte, das Jubiläums-Smartphone iPhone 8 stehe vor Produktionsproblemen, die den Verkaufsstart bis Ende des Jahres verzögern könnten, machen jedoch bereits die Runde. Dabei hoffen Anleger auf einen neuen Erfolg, nachdem die Apple -Papiere nach der Vorstellung des günstigeren iPads und der roten Special-Edition des iPhone 7 im vergangenen Monat auf ein neues Allzeithoch klettern konnten. Doch nicht nur ein womöglich verspäteter Verkaufsstart dürfte Apple-Boss Tim Cook derzeit Sorgenfalten auf die Stirn treiben, auch die Konkurrenz aus China macht ganz schön Druck auf den US-Konzern.

Apple-Kokurrenz wird immer größer

Vor allem im Reich der Mitte, einem der größten Smartphonemärkte der Welt neben den USA und Indien, tut sich Apple besonders schwer. Im vierten Quartal 2016 wurden in China insgesamt 131,6 Millionen neue Smartphones verkauft. Der Techgigant aus den USA landete dabei aber nur auf Platz fünf, während sich Xiaomi auf den vierten Platz und deutlich an Apple vorbeischieben konnte. Während Huawai im vergangenen Quartal kräftig zulegte und seinen Vorsprung auf dem ersten Platz weiter ausbaute, konnten auch die chinesischen Hersteller Oppo und Vivo immer noch mehr Smartphones als Apple verkaufen. Mit 43,8 Millionen verkauften iPhones büßte der Techkonzern im Gegensatz zu 2015 mehr als 18 Prozent auf dem chinesischen Markt ein - und das obwohl 2016 soviele Smartphones wie noch nie in der Volksrepublik China über die Ladentische gingen.

Ist China Anti-Apple?

Schuld an der China-Misere scheint zum einen das Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. So kann etwa das Xaomi Mi 6 mit dem iPhone sowohl technisch als auch optisch durchaus mithalten - kostet aber deutlich weniger. Mit hochauflösender Kamera, einer Rückseite aus Keramik oder Glas, einem Hochleistungsprozessor und dem Fingerabdrucksensor werden für das Xaomi Mi 6 umgerechnet gerade einmal 340 Euro fällig, während man für ein iPhone 7 bis zu 899 Euro investieren muss. Da entscheiden sich die Chinesen offenbar lieber für das Smartphone des heimischen Anbieters.

Laut International Data Corp ist dies aber nicht der einzige Grund für Apples Schwäche im Reich der Mitte. Denn trotz des Verkaufsanstieges hätten sich laut dem Marktforschungsinstitut auch die Apple-Kunden aus China nicht zu einem neuen iPhone-Kauf durchgerungen. Auch sie warten wohl gespannt auf das iPhone 8.

Ob Apple mit dem iPhone 8 den heimischen Größen in China Konkurrenz machen und sie mit dem Jubiläums-Smartphone übertrumpfen kann, bleibt dennoch abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brendan Howard / Shutterstock.com, istock/winhorse, Justin Sullivan/Getty Images