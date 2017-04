Hollande: 'Es geht um die Einheit Europas'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europa muss nach Ansicht des französischen Präsidenten François Hollande in den anstehenden Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien zeigen, dass die EU ein Glück für die Mitgliedstaaten darstellt. "Es geht um die Einheit Europas", sagte der Franzose bei der Ankunft zu seinem letzten EU-Gipfeltreffen am Samstag in Brüssel. Es geht nicht darum, die Briten für ihren Austritt zu bestrafen, aber: "Das Vereinigte Königreich wird künftig schlechtere Bedingungen haben als heute als EU-Mitglied." Die Franzosen "können nur gewinnen, wenn sie in Europa bleiben", sagte das scheidende Staatsoberhaupt mit Blick auf die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahl am 7. Mai./ff/DP/fbr