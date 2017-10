Honeywell International steigert Dividende

Der Mischkonzern Honeywell International (ISIN: US4385161066, NYSE: HON) zahlt am 8. Dezember 2017 eine Quartalsdividende von 0,745 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre und erhöht damit die Dividende um 12 Prozent. Record date ist der 18. August. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 2,98 US-Dollar aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 141,74 US-Dollar (Stand: 29. September 2017) liegt die Dividendenrendite damit bei 2,10 Prozent.

Mit der aktuellen Anhebung wurde die Dividende seit dem Jahr 2010 das achte Mal um mindestens 10 Prozent angehoben, wie der Konzern weiter mitteilte.

Honeywell ist 1885 von Albert M. Butz, einem Sohn Schweizer Einwanderer, gegründet worden. Butz entwickelte in Minneapolis, zusammen mit einem Kollegen, eine Klappenregelung für Kohleöfen, mit der automatisch die Raumtemperatur in Wohnhäusern geregelt werden konnte. Heute ist der Konzern in verschiedene Sektoren, wie Luft- und Raumfahrt, Transportsysteme oder Automatisierungs- und Steuerungstechnik aufgeteilt.

Im Fiskaljahr 2016 lag der Jahresumsatz bei 39,3 Mrd. US-Dollar nach 38,6 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte Honeywell einen Umsatz von 10,08 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 9,99 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 22,35 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 107,80 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. September 2017).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de