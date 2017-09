Host Hotels & Resorts zahlt unveränderte Dividende aus

Die Host Hotels & Resorts, Inc. (ISIN: US44107P1049, NYSE: HST) zahlt weiterhin eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 18,31US-Dollar (Stand: 18. September 2017) entspricht das einer Dividendenrendite von 4,37 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 16. Oktober 2017 (Record date: 29. September 2017).

Host Hotels & Resorts mit Sitz in Bethesda in Maryland hieß ehemals Host Marriott Corporation und ist heute eine amerikanische Immobiliengesellschaft (REIT), die sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Luxushotels spezialisiert hat. Insgesamt werden aktuell 89 Anlagen in den USA und 6 im Ausland mit rund 53.000 Zimmern betrieben.

Im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,8 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Juli 2017 berichtet wurde. Der bereinigte FFO je Aktie lag bei 0,94 US-Dollar (Vorjahr: 0,90 US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2017 liegt die Aktie an der Wall Street mit 2,81 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 13,55 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. September 2017).

Redaktion MyDividends.de