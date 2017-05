HSBC: Allianz (Weekly) - Bullen spüren Gegenwind

Der Münchener Versicherungskonzern ist mit einem Aufwärtsgap (170,25 EUR zu 174,00 EUR) in die letzte Aprilwoche gestartet, konnte die positive Dynamik aber nicht in den Mai tragen, sondern musste die angeführte Lücke vielmehr unmittelbar wieder schließen. Mittlerweile testet der Titel sogar eine entscheidende Haltezone aus. Diese besteht aus den Hochpunkten vom April und Dezember 2015 (170,15/00 EUR), zudem verläuft nur knapp unterhalb die untere Begrenzung (akt. bei 169,06 EUR) des aufwärtsgerichteten Trendkanals, der seit Juli 2016 besteht (siehe Chart). Um die Chance auf die Ausprägung eines neuen 10-Jahres-Hochs oberhalb des Junihochs 2007 bei 180,29 EUR zu erhalten, ist die Verteidigung der o. g. Unterstützungen zwingende Voraussetzung. Allerdings steht die Chancen-Ampel hierfür derzeit bestenfalls auf orangerot. Deutlich wird das auch mit dem Blick auf die technischen Indikatoren. Das Momentum zeigt einen negativen Wert und der MACD hat erst Mitte Mai ein frisches Verkaufssignal generiert. Muss die angeführte Haltezone bei rund 170 EUR in diesem Zuge preisgegeben werden, stellt das Märztief 2017 (163,20 EUR) die nächste Unterstützung dar, die sich für die Platzierung eines Stopps anbietet. Im Anschluss rückt die 38-Wochen-Linie (akt. 156,99 EUR) in Blickweite der Bären.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.