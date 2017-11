HSBC: Alphabet (Daily) - Wie ein Schweizer Uhrwerk

Den Sprung über das Hoch vom 1. September bei 958 USD bzw. den Ausbruch aus der seit Mai bestehenden Schiebezone hatten wir zuletzt als Signalgeber auf der Oberseite für die Alphabet-Aktie definiert. Beide Trigger konnte der Technologietitel in idealtypischer Weise nutzen. Die Tradingrange zwischen 915 USD und 1.009 USD hat das Papier sogar mit einem Aufwärtsgap (1.007 USD zu 1.022 USD) nach oben aufgelöst, was für ein zusätzliches charttechnisches Ausrufezeichen sorgt. Per Saldo ist der Aufwärtstrend seit Juni 2016 (akt. bei 966 USD) absolut intakt und fand zuletzt sogar neuerliche Bestätigungen. Vor diesem Hintergrund erwarten wir perspektivisch ein neues Allzeithoch jenseits der jüngsten beiden Verlaufshochs bei 1.063/64 USD. Die Bedeutung der beiden zuletzt genannten Marken wird zusätzlich durch die 161,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Juni/Juli 2017 (1.066 USD) untermauert, so dass ein Sprung über diese Hürden nochmals als Katalysator fungieren dürfte. Aber auch unter Risikogesichtspunkten können technisch motivierte Anleger die o. g. Kurslücke als Orientierungshilfe heranziehen. Ein Schließen dieses Gaps - gleichbedeutend mit einem Rückfall in die eingangs beschriebene Schiebezone - gilt es in Zukunft, unbedingt zu verhindern.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.