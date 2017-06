HSBC: BASF (Weekly) - Stabilisierung gewinnt an Konturen

Nach der Korrektur von April/Mai vollzieht die BASF-Aktie derzeit einen Stabilisierungsversuch im Bereich der 200-Tages-Linie (akt. bei 84,56 EUR; siehe "Daily Trading" vom 6. Juni). Dass dieser gelingen könnte, unterstreichen auch die quantitativen Indikatoren. An dieser Stelle möchten wir den Bruch des im Verlauf des RSI bestehenden Baissetrends hervorheben. Diesem Beispiel ist der trendfolgende MACD jüngst mit einem Einstiegssignal gefolgt. In diesem Kontext ist auch ein Blick auf den Wochenchart des Chemietitels hilfreich. Schließlich verblieb die Schwankungsbreiten der Vorwoche innerhalb des Pendants der Vorperiode. Der auf diese Weise entstehende "Innenstab" lässt auf eine auslaufende Abgabebereitschaft schließen, zumal dieses Kursmuster am Freitag mit einem Anstieg über das Hoch der letzten Maiwoche bei 86,27 EUR "bullish" aufgelöst wurde. Damit dürfte zunächst das Abwärtsgap vom Mai (88,48 EUR zu 88,96 EUR) geschlossen werden, ehe danach sogar das bisherige Jahreshoch bei 94,32 EUR wieder auf die Agenda rückt. Eine enge Absicherung auf Basis der letzten drei Wochentiefs bei gut 83 EUR sorgt gleichzeitig für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.