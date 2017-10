HSBC: Coca-Cola Company (Monthly) - Entscheidung naht: vor dem Ausbruch!

Im Vergleich zu vielen anderen US-Titel ist die jüngste Hausse an der Coca-Cola-Aktie mehr oder minder spurlos vorrübergegangenen. Dennoch gestaltet sich die gegenwärtige Chartsituation des Konsumtitels als hochspannend. So pendelte die Aktie in den letzten Monaten zwischen ihrem Allzeithoch vom April 2016 (47,12 USD) und dem Hoch vom November 2014 (45,00 USD) hin und her. Die Unentschlossenheit der Marktteilnehmer lässt sich dabei auch an den kleinen Kerzenkörpern der letzten Monatskerzen ablesen. Allerdings musste das Papier im Rahmen der beschriebenen Verschnaufpause kaum Terrain auf der Unterseite preisgeben. Deshalb würde ein Anstieg über den o. g. Rekordstand nicht nur die jüngste Richtungslosigkeit zugunsten der Bullen beenden, sondern auch für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt sorgen. Gelingt der Befreiungsschlag, sollte das im Chart eingezeichnete aufsteigende Dreieck wie auch die mutmachenden Signale seitens der Trendfolger MACD und Aroon für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Im Erfolgsfall ergeben sich im "uncharted territory" aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von April 2015 bis Dezember 2016 sowie dem entsprechenden 161,8%-Pendant (49,89 USD bzw. 51,59 USD) die nächsten Anlaufziele.

