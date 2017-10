HSBC: DAX® (Daily) - Argumente für beide Seiten

Haben Märkte ein Gedächtnis? Diese Frage ist aktueller denn je. Schließlich hat der DAX® den Jahrestag des Crashs von 1987 genutzt, um etwas Volatilität an die Märkte zurückkehren zu lassen. Diese Entwicklung macht das jüngste Allzeithoch vom Vortag (13.095 Punkte) zu einem "swing high". Ein Hoch, welches von zwei niedrigerliegenden Hochs "eingerahmt" wird, hat in der Vergangenheit oftmals kurzfristige Marktwendepunkte signalisiert, zumal sich das jüngste Ausstiegssignal seitens des MACD verfestigt hat. Dennoch möchten wir an dieser Stelle nicht zu negativ klingen. Schließlich dürfte der DAX® freundlich in den letzten Handelstag der Woche starten. Dabei hilft, dass sich die deutschen Standardwerte gestern von ihrem Tagestief (12.912 Punkte) deutlich lösen konnten. Deshalb ist die Frage, ob die Kurse ein Gedächtnis besitzen, noch aus einem anderen Blickwinkel heraus interessant. So lag das gestrige Tagestief (12.912 Punkte) fast exakt auf dem Niveau des Tiefs der letzten Wochen (12.909 Punkte). Da bei einem Abgleiten unter dieses Level auch ein Rebreak des alten Rekordstandes vom Juni bei 12.952 Punkten zu beklagen wäre, ist dieses Niveau weiterhin als Stopp auf der Unterseite prädestiniert.

DAX® (Daily)





Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus.

Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.

Wichtige Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte

Rechtliche Hinweise