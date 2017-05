HSBC: DAX® (Daily) - Die Luft wird dünner

Gerade noch rechtzeitig hatten wir gestern von "ersten Ermüdungserscheinungen" beim DAX® gesprochen. Gestern musste das Aktienbarometer dann tatsächlich den negativen Divergenzen bei den kurzfristigen Indikatoren auf Stundenbasis Tribut zollen. Zwei Aspekte möchten wir hervorheben: Zum einen lagen die letzten vier Tageshochs jeweils in einem engen Kursband zwischen 12.762 und 12.783 Punkten, zum anderen umschließt der Körper der gestrigen Tageskerze die Pendants der beiden Vortage vollständig. In der Konsequenz entsteht das negative Candlestickmuster in Form eines "bearish engulfing". Letztlich spiegelt sich hierin eine gewisse Gewinnmitnahmebereitschaft im Vorfeld des Wochenendes wider. Die erste Unterstützung besteht dabei in Form der Parallelverschiebung des Aufwärtstrends seit Februar (akt. bei 12.618 Punkten) - eingezeichnet über die Hochpunkte vom Mai 2016, Januar 2017 sowie April 2017. Danach definieren die alten Ausbruchsmarken bei 12.391/76 Punkten den nächsten Rückzugsbereich. Um die beschriebenen Negativaspekte auszumerzen, ist indes ein neues Allzeithoch jenseits von 12.783 Punkten vonnöten.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.