HSBC: DAX® (Daily) - Gesundes Durchatmen

Seit dem Freudensprung vom Wochenauftakt gönnt sich der DAX® eine kleine Verschnaufpause. Festmachen lässt sich diese Aussage an den kleinen Kerzen und den kleinen Körpern der letzten beiden Handelstage, an denen jeweils weniger als 50 Punkte zwischen Tageshoch und -tief lagen. Unter dem Strich werten wir ein Luftholen auf höchstem Niveau allerdings als konstruktives Zeichen, zumal der DAX® auch gestern einen neuen Rekordstand (12.486 Punkte) verbuchen konnte. Aus der 138,2%- bzw. der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Korrektur seit Anfang April lassen sich im "uncharted territory" zwei der wenigen verbliebenen Widerstände ableiten (12.541 bzw. 12.644 Punkte). Beim Thema noch vorhandene Barrieren auf der Oberseite sollten Anleger die Parallele zum Aufwärtstrend seit Februar beachten, die wir über die Hochpunkte vom Mai 2016 und Januar 2017 gezogen haben (siehe Chart). In Form dieser Trendlinie entsteht dann eine weitere Hürde bei 12.517 Punkten. Auf der Unterseite dienen dagegen die alten Ausbruchsmarken bei 12.391/376 Punkten als erster Auffangbereich. Noch wichtiger ist aus unserer Sicht das jüngste Aufwärtsgap (12.289 zu 12.091 Punkte), in das inzwischen auch die 38-Tages-Linie (akt. bei 12.114 Punkten) fällt.