HSBC: DAX® (Weekly) - Allzeithoch und Kreuzwiderstand

Die geringe Handelsspanne vom Vortag fand beim DAX® zum Wochenabschluss eine unmittelbare Fortsetzung, denn zwischen Tageshoch und -tief lagen erneut nur gut 50 Punkte. Aufgrund dieser Schwankungsarmut weichen wir heute auf die Analyse des Wochencharts der deutschen Standardwerte aus. Dies tun wir aber keineswegs aus Verlegenheit. Vielmehr liefert der längerfristige Kursverlauf einige spannende Erkenntnisse. So konnte beispielsweise der trendfolgende MACD die jüngsten Kursavancen in ein neues Kaufsignal ummünzen. Darüber hinaus unterstreicht das jüngste Aufwärtsgap (12.829 zu 12.850 Punkte) die Ambitionen der Bullen. Allerdings hat das Aktienbarometer trotz des neuen Rekordstands (12.994 Punkte) den ehemaligen Aufwärtstrend seit Sommer 2016 (akt. bei 13.090 Punkten) unmittelbar vor der Brust. In der abgelaufenen Woche hatte der DAX® die angeführte Trendlinie nahezu ausgelotet. Hoffnungsschimmer an dieser Stelle: Auch ohne eine Rückkehr in den besagten Trend ermöglicht die Steigung der Trendlinie von 68 Punkten pro Woche mit der Zeit weitere moderate Kurssteigerungen. Um den jüngsten Lauf nicht zu gefährden, gilt es zumindest unter Tradinggesichtspunkten die o. g. Kurslücke nicht mehr zu schließen.