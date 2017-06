HSBC: Deutsche Bank (Daily) - Seitwärtsphase = attraktive Seitwärtsrendite?

Im Anschluss an einen ersten dynamischen Erholungsimpuls ging die Aktie der Deutschen Bank im Dezember vergangenen Jahres in eine schulbuchmäßige Schiebezone zwischen rund 15 EUR und 18 EUR über. An dieser Stelle möchten wir deshalb die Bedeutung der unteren Begrenzung hervorheben. Zusammen mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 14,59 EUR) bilden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei knapp 15 EUR eine extrem wichtige Kreuzunterstützung, deren Bruch die eingangs angeführte Schiebezone zu einer kleinen Toppbildung mit einem Abschlagspotential von rund 3 EUR mutieren ließe. Auf der Oberseite sorgt indes erst eine Auflösung der beschriebenen Tradingrange für das Signal, dass der Banktitel hinreichend auskonsolidiert hat und Erholungstrend von letzten Quartal 2016 wieder aufgenommen wird. Die Bedeutung der Signalmarken wird noch zusätzlich durch den Monatschart unterstrichen. Verschiedene Monatskerzen haben im Bereich der jeweiligen Entscheidungslevel markante Dochte bzw. Lunten ausgeprägt. Hält die beschriebene Seitwärtsphase an, dann bieten die unten stehenden Discountzertifikate Anlegern attraktive Seitwärtsrenditen.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.