HSBC: Deutsche Telekom (Daily) - Dreieck gibt den Takt vor

Im bisherigen Jahresverlauf 2017 pendelte die Aktie der Deutschen Telekom in einer relativ engen Handelsspanne zwischen 15,63 EUR und 16,66 EUR. Deshalb hatten wir in unserer letzten Analyse des Papiers (siehe "Daily Trading" vom 24. März) vor allem die soliden Unterstützungen in Form des Aufwärtstrends seit 2013 (auf monatlicher Basis akt. bei 14,58 EUR) bzw. der verschiedenen Tiefpunkte seit August 2015 zwischen 14,06/13,39 EUR betont, die Anlagezertifikateinvestoren bei der Produktauswahl berücksichtigen sollten. Ausgehend von dieser langfristigen Betrachtung gestaltet sich die eingangs beschriebene Pendelbewegung seit Januar im Tagesbereich als Dreieckskonsolidierung (siehe Chart). Vor diesem Hintergrund dürfte ein Anstieg über die bisherigen Jahreshochs bei 16,63/66 EUR neue Kräfte freisetzen. Im Erfolgsfall rückt dann sogar der ultimative Deckel bei gut 17 ½ EUR (15-Jahres-Hoch) in den Fokus. Gelingt auch der Sprung über dieses Level, wäre gleichzeitig die große Bodenbildung seit Beginn des Jahrtausends vervollständigt, aus der sich immerhin ein kalkulatorisches Anschlusspotential bis in den Bereich von rund 25 EUR ableiten ließe. Die o. g. Jahreshochs bieten sich im Ausbruchsfall als Stopp-Loss auf der Unterseite an.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.