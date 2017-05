HSBC: EURO STOXX 50® (Weekly) - Trendlinie unverändert von Relevanz

Regelmäßige Leser des "Daily Tradings" wissen, dass wir für das 1. Halbjahr 2017 beim Euro Stoxx 50® einen Test des seit Beginn des Jahrtausends dominierenden Baissetrends (akt. bei 3.540 Punkten) in Aussicht gestellt hatten. Mittlerweile ist der Basisabwärtstrend Geschichte, was die gute charttechnische Ausgangslage der europäischen Standardwerte unterstreicht. Dazu passt auch das positive Schnittmuster, welches zuletzt die 38- und die 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.244 bzw. 3.188 Punkten) geliefert haben. Darüber hinaus ist der trendfolgende MACD in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) derzeit "long" positioniert. Das Hoch vom Sommer 2015 (3.714 Punkten) sowie das Mehrjahreshoch vom Frühjahr des gleichen Jahres (3.836 Punkte) definieren nun die nächsten Hürden, wobei vor allem die zuletzt genannte Marke in der Vergangenheit bereits des Öfteren ihre Relevanz unter Beweis gestellt hat. Um einen "false break" auf der Oberseite - wie vor zwei Jahren - zu vermeiden, sollte das Aktienbarometer in Zukunft nicht mehr unter die ehemalige Basisabwärtstrendlinie zurückfallen, zumal der RSI mittlerweile deutlich im überkauften Terrain notiert.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.