HSBC: K + S (Daily) - Flaggenausbuch eröffnet neue Chancen

Nach dem Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation und einer ersten Rally gönnte sich die K+S-Aktie in den letzten Monaten eine Verschnaufpause. Diese vollzog sich allerdings in Form einer klassischen Korrekturflagge (siehe Chart), was den konstruktiven Charakter des Chartbildes unterstreicht. Das gestrige Aufwärtsgap (22,38 EUR zu 22,79 EUR) weckt nun Hoffnungen auf ein Ende des beschriebenen Konsolidierungsmusters, zumal der langfristige, vom Rekordhoch aus dem Jahr 2008 stammende Baissetrend (akt. bei 22,83 EUR) ebenfalls überwunden wurde. Vor diesem Hintergrund halten wir einen Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 24,95 EUR für wahrscheinlich. Aus der beschriebenen Flagge lässt sich sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotential bis knapp 30 EUR ableiten, was demnach ausreicht, um die noch bestehende Abwärtskurslücke vom Herbst 2015 (28,00 EUR zu 30,61 EUR) einzudämmen. Per Saldo ergibt sich für charttechnisch motivierte Anleger derzeit eine interessante Investmentopportunität. Eine enge Absicherung auf Basis des gestrigen Aufwärtsgaps gewährleistet zudem ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.