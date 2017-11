HSBC: S&P 500® (Daily) - Fels in der Brandung

Gerade da die deutschen Standardwerte zuletzt schwächelten, lohnt sich ein Blick auf die andere Atlantikseite, denn hier hat sich eine spannende Kurskonstellation ergeben. Der S&P 500® musste in den letzten Tagen zwar auch etwas Federn lassen, hat dies aber bis gestern mit weißen Kerzen getan. Unter dem Strich drückten die Kursabschläge in der Eröffnung das Aktienbarometer gen Süden, aber im Vergleich zum Eröffnungskurs konnten die einzelnen Handelstage jeweils im Plus beendet werden. Weiterhin weisen die Kerzen markante Lunte auf, die auf dem Niveau von 2.566 Punkten endeten. Zusammen mit der 38-Tages-Linie (akt. bei 2.558 Punkten) steht eine wichtige Haltezone zur Verfügung. Die letzten drei Wochentiefs, welche allesamt auf diesem Niveau ausgeprägt wurden, unterstreichen die Bedeutung der angeführten Bastion. Zur Vorsicht mahnt der Blick auf die quantitativen Indikatoren. Der RSI hat jüngst ein Ausstiegssignal generiert und auch der trendfolgende MACD tut sich schwer, zuletzt stand hier ein "bullish failure" zu Buche. Der steile Haussetrend seit Sommer 2016 (akt. bei 2.535 Punkten) definiert bei einer negativen Weichenstellung die nächste Rückzugslinie. Ohne den diskutierten "Warnschuss" bleibt der Aufwärtstrend des S&P 500® absolut intakt.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.