HSBC: STOXX® Europe 600 Banks (Weekly) - Neues Jahreshoch

Seit Ende Dezember 2016 bewegte sich der Stoxx Europe 600® Banks in einer seitlichen Schiebezone zwischen 168 und 182 Punkten. Die Bedeutung der zuletzt genannten Marke wird zusätzlich durch die 38-Monats-Linie (akt. bei 181 Punkten) untermauert. Zu Wochenbeginn wurde nun das beschriebene Widerstandsbündel übersprungen, was aus charttechnischer Sicht auf den Abschluss des beschriebenen Konsolidierungsmusters und die Wiederaufnahme der Haussetendenz des 2. Halbjahrs 2016 schließen lässt. Rückenwind kommt dabei von Seiten des Aroon-Indikators, der den Ausbruch auf der Oberseite mit einem neuen Kaufsignal begleitet hat und damit in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) mittlerweile "long" positioniert ist. Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotential bis knapp 200 Punkte, welches gut mit den Hochs des letzten Quartals 2016 harmoniert. Danach definieren die Hochpunkte von 2014 bei 209/10 Punkten die nächsten Widerstände. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der Bankenindex in Zukunft nicht mehr in die eingangs erwähnte Schiebezone zurückfallen.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.