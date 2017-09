HSBC: Südzucker (Weekly) - Die Kurve bekommen

"Licht am Ende des Tunnels" titelten wir am 3. August im "Daily Trading" in Bezug auf die Südzucker-Aktie. Mittlerweile ist das Papier noch einen Schritt weiter. Schließlich hat der Titel die Kreuzunterstützung aus dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Hausseimpulses seit Ende 2014 (17,91 EUR), dem Aufwärtstrend seit Anfang 2015 (akt. bei 17,89 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 17,17 EUR) für eine Stabilisierung genutzt. Der Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends seit Februar (akt. bei 17,82 EUR) bzw. die aktuelle Indikatorenkonstellation sorgen für zusätzliche Ausrufezeichen. So liegt im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) nach dem Bruch des steilen Abwärtstrends inzwischen auch eine kleine Bodenbildung vor. Da auch der trendfolgende MACD mit einem neuen Kaufsignal aufwarten kann, rückt perspektivisch das Tief vom Dezember 2016 bei 20,70 EUR wieder ins Blickfeld. Auf Tagesbasis besteht zudem bei 21,85/23,02 EUR eine relativ große Kurslücke, die es noch zu schließen gilt. Als Absicherung auf der Unterseite ist die o. g. Kumulationszone bei gut 17 EUR prädestiniert.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.