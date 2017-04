HSBC: USD/JPY (Daily) - Luft nach oben für den US-Dollar?

Der US-Dollar hatte seit dem Jahreswechsel einen schweren Stand zum japanischen Yen, testete zuletzt intensiv die wichtigen Haltemarken in Form der 200-Tages-Linie (akt. bei 108,89 JPY) und der Parallelen (akt. bei 108,35 JPY) zum Abwärtstrend seit Januar. Und die Unterstützungen scheinen ihrem Namen gerecht zu werden! So konnte bisher nicht nur ein Rutsch unter diese Marken verhindert werden, sondern das Haltecluster auch als Ausgangsposition für eine - wenngleich bisher zaghafte - Aufwärtsbewegung fungieren. Die technischen Indikatoren untermauern dabei, dass die Abwärtsgefahr zunächst gebannt scheint. So hat der Stochastik auf Tagesbasis ein frisches Einstiegssignal generiert und zudem viel Spielraum um weitere Kursgewinne zu begleiten. Und auch der MACD steuert mittlerweile wieder auf seine Triggerlinie zu. Damit stehen die Chancen insgesamt gut, dass die nächsten horizontalen Widerstände im Bereich des Hochs vom Mai 2016 und des Tiefs vom Februar 2017 bei 111,46/59 JPY von den USD-Bullen angegangen werden. Im Anschluss geht es dann um eine für die weiteren Perspektiven entscheidende Weichenstellung: Im Bereich des Abwärtstrends seit Januar (akt. bei 113,54 JPY) entscheidet sich, ob eine Flaggenformation "bullish" aufgelöst wird oder der US-Dollar im Abwärtsmodus zum japanischen Yen bleibt.Diese Analyse wird Ihnen präsentiert von HSBC Trinkaus. Hier können Sie sich zum kostenlosen Newsletter anmelden.