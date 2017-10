Hurrikanschäden bescheren US-Versicherer Travelers Gewinneinbruch

Von Imani Moise und Leslie Scism

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Versicherungskonzern Travelers hat im dritten Quartal wegen der schweren Hurrikan-Saison einen Gewinneinbruch verbucht. Die Wirbelsturmsaison über dem Atlantik hat in diesem Jahr bislang mehrere schwere Tropenstürme hervorgebracht, von denen überdurchschnittlich viele den verheerenden Hurrikan-Status erreichten, wie das National Hurricane Center mitteilte.

Im vergangenen Monat hatte die Travelers Co ihr Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt, während sie die Folgen der Hurrikans Harvey und Irma bewertete. Im Donnerstag bezifferte das Versicherungsunternehmen seine Katastrophenverluste, von denen Rückversicherungsleistungen bereits abgezogen sind, im dritten Quartal auf 455 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor hatten sich diese Verluste nur auf 89 Millionen Dollar summiert. Ein Teil der Katastrophenverluste konnte aber durch einen Anstieg der Kapitalerträge ausgeglichen werden, teilte Travelers mit.

Der operative Kerngewinn brach im Jahresvergleich um 64 Prozent auf 253 Millionen Dollar oder 91 Cent je Aktie ein. Der Kerngewinn ist um realisierte Kapitalgewinne und Verluste in den großen Investmentportfolien bereinigt, sowie um einmalige Effekte. Die Nettoprämieneinnahmen, ein wichtiger Maßstab für das Umsatzwachstum, stiegen um 4 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar.

Da die im Dow Jones Industrial Average-Index notierte Travelers als einer der erster großen Schadenversicherer seine Quartalszahlen vorlegt, gelten seine Geschäftsergebnisse als Stimmungsbarometer. In der aktuellen Hurrikansaison gab es bislang 14 namentlich benannte Stürme, davon acht Hurrikans. In der Zählung nicht enthalten ist der Hurrikan Ophelia, der vor kurzem im Irland auf Land traf. Üblich sind in den Monaten Juni bis November gut ein Dutzend Stürme mit Namen, davon sechs mit Hurrikanstärke.

(Mitarbeit: Allison Prang)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2017 08:21 ET (12:21 GMT)