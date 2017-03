iPhone & iPad: Apple verzichtet auf die Keynote: Diese Produkte gibt's jetzt neu im Apple-Store - Apple-Aktie auf Rekordhoch | Nachricht | finanzen.net

Pünktlich um 8 Uhr machte der Technologieriese Apple seine Ankündigung wahr und nahm den Online Store offline. "Wegen Wartungsarbeiten", wie es von offizieller Seite hieß. Bis 13:30 Uhr war der Online Shop nicht erreichbar. Nach seiner Wiedereröffnung begann ein Mega-Run auf den Online-Store - denn der Konzern hat ohne viel Aufhebens eine Reihe neuer Produkte präsentiert.

Auf die Keynote wird verzichtet

Eigentlich hätte dieser Tage die traditionelle März-Keynote des Technologiekonzerns anstehen sollen. In der Vergangenheit hatte Apple regelmäßig den Frühlingsmonat genutzt, um neue Produkte zu präsentieren. Obwohl Anleger und Fans auch in diesem Jahr auf das März-Event gesetzt hatten, gab es aber weder eine offizielle Ankündigung, noch hat Apple Einladungen verschickt. Stattdessen setzte das Unternehmen auf eine völlig andere Strategie und pflegte die neuen Produkte mehr oder weniger heimlich im Online-Store ein.

iPhone für einen guten Zweck

Auch wenn es bis zur vermeintlichen Präsentation des iPhone 8 voraussichtlich noch ein halbes Jahr dauern wird: Apples Verkaufsschlager bekommt am Dienstag ein neues Familienmitglied: Das iPhone 7 gibt es nun in der Farbe rot. Auch das iPhone 7 Plus wird in der Special Edition in roter Farbe zu haben sein. Bei der Akkulaufzeit hat das Unternehmen bei dem neuen Smartphone nachgebessert, zudem ist das Gehäuse wasserdicht. Verkaufsstart für das technisch überholte Gerät ist der 24. März 2017. Für die 4,7 Zoll-Version hat Apple einen Preis ab 869 Euro angesetzt - für das Plus-Modell werden mindestens 1009 Euro fällig. Beide Varianten sollen sowohl mit 128 GB als auch 256 GByte Speicher angeboten werden.

Für die Sondermodelle hat sich Apple etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Teil der Erlöse soll dem Kampf gegen AIDS dienen und an Hilfsorganisationen gespendet werden.

Darüber hinaus bekommt das iPhone SE ein Update spendiert: Zwar ändert sich nichts an Design und Geschwindigkeit, beim Speicherplatz hat Apple aber nachgelegt: Das Einsteigermodell ist nun mit 32 und 128 GByte erhältlich.

iPad als günstiges Einsteigermodell

Auch bei der iPad-Produktlinie gibt es Neuerungen. Das neue 9,7-Zoll iPad kommt mit Retina-Display und zu einem Kampfpreis ab 329 Dollar. Hierzulande soll das neue Gerät 399 Euro kosten. Der Akku soll laut Apple einen Tag lang halten. Beim Namen zeigt sich Apple wenig einfallsreich: "iPad" heißt der Nachfolger des iPad Air 2, bei dem eine Runderneuerung dringend anstand.

Von technischer Seite gibt es kaum Anpassungen im Vergleich zum Vorgängermodell. Lediglich der A8X-Chip wurde durch den neueren A9-Chip ersetzt. Eine kleine Anpassung gibt es beim Design: Das neue Gerät ist 1,4 Millimeter dicker als das alte iPad Air.

Der Apple-Aktie half die überraschende Produkt-Aktualisierung im US-Handel kräftig auf die Sprünge: Sie markierte bereits im frühen Handel ein neues Rekordhoch.



