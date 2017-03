iPhone & iPad im Mac: Tüftelt Apple an der Notebook-Revolution?

In den Zeiten von Smartphones rücken PCs und Notebooks für den Heimanwender immer weiter in den Hintergrund. Zum schnellen Nachschlagen, Surfen und Online-Shoppen auf der Couch reichen Handys und Tablets mittlerweile aus. Dennoch versucht sich der Megakonzern Apple nun an einem für ihn neuen Konzept: Die Verbindung von Notebook und Smartphone.

Patentantrag schon lange gestellt

Bereits am 21. September 2015 reichte der Technik-Gigant beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) einen neuen Patentantrag ein. Nach einer Aktualisierung im vergangenen Herbst wurde er nun veröffentlicht. Der Inhalt: Schematische Bilder zeigen wie das iPhone oder das iPad in ein Macbook eingebunden werden können.

iPhone als Touchpad

Anstelle eines handelsüblichen Touchpads sieht der Antrag an das Patentamt vor, dass ein iPhone in das Notebookgehäuse eingesetzt wird.

Auch Betriebssystem und Prozessor sollen vom iPhone kommen, also nicht im Notebook selbst eingebunden sein. Ohne das Smartphone das Notebook zu nutzen, wäre somit also nicht mehr möglich. Das würde das Notebook lediglich zu einer Erweiterung des iPhones machen.

Antrag nicht nur für iPhones gestellt

Doch nicht nur für iPhones schützt der Patentantrag die Idee des iKonzerns aus Cupertino. Ein ähnliches Modell ist auch für das iPad aufgeführt. Allerdings scheint das ab 9,7 Zoll große Display als Touchpad sehr unpraktikabel. Doch auch hierfür hat Apple eine Lösung: Das iPad ersetzt in diesem Fall den Bildschirm des Notebooks.

Patentanmeldungen sind in der Technologiebranche an der Tagesordnung. Gerade Großkonzerne wie Apple lassen sich fast jede Idee schützen. Ob aus den schematischen Zeichnungen jedoch jemals ein echtes Produkt entwickelt wird, bleibt abzuwarten.





Redaktion finanzen.net

