IAA: Greenpeace fordert Autoindustrie zu Wandel auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Umweltverband Greenpeace hat die Autoindustrie zu mehr Anstrengungen bei umweltfreundlichen Fahrzeugen aufgefordert. "Die deutsche Autoindustrie fährt auf Kollisionskurs zum globalen Klimaschutz", sagt Greenpeace-Verkehrsexperte Andree Böhling am Dienstag auf der Branchenmesse IAA in Frankfurt. Auf der Automesse stellten Hersteller auch in diesem Jahr wieder viele schwere Diesel-Geländewagen und Benziner vor, kritisierte Greenpeace. Notwendig sei aber eine Verkehrswende hin zu sauberen, leichteren und gemeinsam genutzten E-Autos. Mit einem schräg im Boden steckenden VW (Volkswagen (VW) vz)-Auto mit qualmendem Auspuff demonstrierten Greenpeace-Aktivisten vor der IAA gegen die Modellpolitik der Autoindustrie./hoe/DP/tos